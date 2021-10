Incidenti mortali in provincia di Verona, Padova e Lecce, ancora sangue sulle strade italiane (Di lunedì 4 ottobre 2021) È un 4 ottobre in cui c'è da fare i conti con il tragico e purtroppo solito bollettino relativo alle vittime sulle strade italiane. Tre Incidenti mortali hanno contraddistinto la mattinata di lunedì. Due hanno avuto luogo in Veneto, un altro in Salento. Camion contro scooter, un morto in provincia di Verona L'ultimo incidente, in ordine di tempo, si è verificato in provincia di Verona. Lo riporta il Corriere del Veneto che segnala che, a mezzogiorno, uno scooter e un camion si sono scontrati sulla strada provinciale 27 che collega Sega a Ronchi. L'impatto fatale è avvenuto a Sega di Cavaion Veronese. La ricostruzione fornita parla del fatto che, per cause ancora da accertare, il mezzo pesante ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 4 ottobre 2021) È un 4 ottobre in cui c'è da fare i conti con il tragico e purtroppo solito bollettino relativo alle vittime. Trehanno contraddistinto la mattinata di lunedì. Due hanno avuto luogo in Veneto, un altro in Salento. Camion contro scooter, un morto indiL'ultimo incidente, in ordine di tempo, si è verificato indi. Lo riporta il Corriere del Veneto che segnala che, a mezzogiorno, uno scooter e un camion si sono scontrati sulla stradale 27 che collega Sega a Ronchi. L'impatto fatale è avvenuto a Sega di Cavaion Veronese. La ricostruzione fornita parla del fatto che, per causeda accertare, il mezzo pesante ...

Advertising

ChiamamiGG : @bianca_cappa Be si effettivamente tra boom dell’eroina, il timore dell’hiv, l’assoluta mancanza di sicurezza strad… - sara_gasly : Rischiano la vita ma quest'anno si sta veramente esagerando. Abbiamo avuto troppi incidenti mortali e questo poteva… - giulint : Che poi lo so che dire che “le cose devono cambiare” non serve a niente. Mi sale però una rabbia assurda non gli è… - bakotipe : @Mitzi69376685 @CarloVerdelli Draghi sta già facendo prevenzione, cancellando decine di migliaia di posti di lavoro… - AndreD81 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Oggi ancora incidenti mortali sul lavoro. Non basta il cordoglio o la condanna. Bisogna accelerare le misu… -