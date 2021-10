Elezioni amministrative 2021, scrutini ed exit poll: come seguirle in tv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Elezioni amministrative 2021, urne chiuse alle 15 di oggi lunedì 4 ottobre. exit poll, proiezioni, scrutini: come e dove seguirle in tv. Le tre testate Rai seguiranno lo spoglio a partire dalle 14.50, con uno Speciale Tg1 condotto da Francesco Giorgino e uno Speciale Tg3 alla stessa ora condotto da Alessandra Carli. Alle 18 invece la parola passerà al Tg2 con un appuntamento monografico condotto da Maurizio Martinelli. Sarà una copertura ininterrotta quella in onda su RaiNews che seguirà i momenti post-voto, attraverso collegamenti, ospiti in studio e commenti. Anche la serata di lunedì sarà dedicata al voto con lo Speciale Porta a Porta in collaborazione con il Tg1 su Rai1 (alle 21.30) e con la puntata di Tg2 Post dalle 21 su Rai2. Il giorno della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021), urne chiuse alle 15 di oggi lunedì 4 ottobre., proiezioni,e dovein tv. Le tre testate Rai seguiranno lo spoglio a partire dalle 14.50, con uno Speciale Tg1 condotto da Francesco Giorgino e uno Speciale Tg3 alla stessa ora condotto da Alessandra Carli. Alle 18 invece la parola passerà al Tg2 con un appuntamento monografico condotto da Maurizio Martinelli. Sarà una copertura ininterrotta quella in onda su RaiNews che seguirà i momenti post-voto, attraverso collegamenti, ospiti in studio e commenti. Anche la serata di lunedì sarà dedicata al voto con lo Speciale Porta a Porta in collaborazione con il Tg1 su Rai1 (alle 21.30) e con la puntata di Tg2 Post dalle 21 su Rai2. Il giorno della ...

Advertising

Mov5Stelle : C'È TEMPO FINO ALLE 15 PER VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Barra il simbolo e se vuoi, p… - Antonio_Tajani : Amici vi ricordo che oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le elezioni amministrative sono importanti… - Giorgiolaporta : Ricordo quando lo scorso anno il #centrodestra conquistò la tredicesima regione su 20 ma tutti dissero ‘sono solo e… - LauraGio_75 : RT @Mov5Stelle: C'È TEMPO FINO ALLE 15 PER VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Barra il simbolo e se vuoi, puoi espr… - SMSNEWSOFFICIAL : ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI 2021: DALLE ORE 14.55 “SPECIALE TG4 – LA CARICA DEI NUOVI SINDACI”, IN ACCESS P… -