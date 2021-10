Nuoto | Coppa del Mondo 2021 Berlino E’ nata la stella Matthew Sates | doppio record del mondo juniores!

(Di domenica 3 ottobre 2021) Si chiude nel segno di un giovanissimo, il sudafricano, la tre giorni della prima tappa didel. Ieriaveva ritoccato il primato mondiale giovanile dei 200 misti, oggi è toccato ai 200 stile libero dove si è tenuto alle spalle due star planetarie come Chalmers e Rapsys. Un nome da segnare sul taccuino delle promesse, quello del diciottenne sudafricanoche riscrive la storia a livello giovanile anche dei 200 stile libero, ritoccando ildeljuniores con il tempo di 1’40”65, vincendo davanti nientemeno che all’ex campione olimpico dei 100 Kyle Chalmers e al lituano Rapsys, non certo gli ultimi due arrivati. Non contento ...

Advertising

Eurosport_IT : Paltrinieri & Gabbrielleschi ??????? #openwaterswimming | #LEN | #Paltrinieri - Gazzetta_it : Coppa Europa, Paltrinieri ricomincia con un successo: trionfo nella 10 km #nuoto - DavidCalisti : RT @Eurosport_IT: Paltrinieri & Gabbrielleschi ??????? #openwaterswimming | #LEN | #Paltrinieri - Alise0 : RT @Eurosport_IT: Paltrinieri & Gabbrielleschi ??????? #openwaterswimming | #LEN | #Paltrinieri - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Coppa

La Nazionale Italiana diSincronizzato, guidata dal C. T. savonese Patrizia Giallombardo, non ...] Alassio SportItalia di Promozione, la finale Alassio - A. Baiardo si giocherà domenica 13 ...La quinta tappa dellaLen , l'ultima di questa competizione, è in programma sabato ad Alghero.Il campione batte in volata l’amico Acerenza e l’ungherese Rasovszky. Tra le donne Gabrielleschi si conferma al vertice, sul podio anche la De Memme ...Prima gara dopo Tokyo ed e' subito vittoria nella 10 km per Gregorio Paltrinieri, in una giornata di strapotere azzurro nella quarta tappa della Coppa Len a Piombino. (ANSA) ...