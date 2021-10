Atalanta-Milan, Maldini: “Ibrahimovic e Giroud tornano dopo la sosta” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Ibrahimovic dovrebbe rientrare dopo la sosta. Non ha lesioni, ma solo un dolore al polpaccio. Dovrebbe essere pronto al rientro dalla sosta, così come Giroud, Bakayoko, Krunic. Abbiamo rientri importanti, oggi va in panchina Messias”. Così Paolo Maldini ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’importantissima sfida Atalanta-Milan, che chiude la settima giornata della Serie A 2021/2022. Il direttore dell’area tecnica dei rossoneri conclude tornando sulla situazione dello svedese: “La sua gestione è molto individuale. Ho giocato a quell’età e il dialogo con l’allenatore è importante”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) “dovrebbe rientrarela. Non ha lesioni, ma solo un dolore al polpaccio. Dovrebbe essere pronto al rientro dalla, così come, Bakayoko, Krunic. Abbiamo rientri importanti, oggi va in panchina Messias”. Così Paoloai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’importantissima sfida, che chiude la settima giornata della Serie A 2021/2022. Il direttore dell’area tecnica dei rossoneri conclude tornando sulla situazione dello svedese: “La sua gestione è molto individuale. Ho giocato a quell’età e il dialogo con l’allenatore è importante”. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #Milan, problemi fisici per #Giroud: salta l'#Atalanta - TuttoMercatoWeb : Atalanta, problemi fisici per Toloi e Demiral: domani verranno valutati in vista del Milan - DiMarzio : #Milan, ancora problemi al ginocchio per #Florenzi. Salterà la gara con l'@Atalanta_BC e non andrà in nazionale - MTibete : Che partita Atalanta-Milan, che intensità. - UrboG : Juve - Tek / Milan - Maignan / Inter - Handanovic / Roma - Rui Patricio / Lazio - Strakosha / Atalanta - Musso / Na… -