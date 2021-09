Parigi-Roubaix 2021, gli outsider: Sonny Colbrelli ci prova, occhio ad Asgreen e Peter Sagan (Di giovedì 30 settembre 2021) Una corsa incertissima, ancor di più per l’assenza in calendario di oltre due anni. Si corre domenica la Parigi-Roubaix, l’Inferno del Nord, con anche il meteo incerto che potrebbe scombinare i piani (prevista pioggia, che renderebbe ancor più dura una gara ricca di settori in pavé). Wout van Aert e Mathieu van der Poel sono i favoriti d’obbligo, ma gli outsiders, come spesso accaduto, potrebbero far saltare il banco. L’Italia può sognare, lo stato di forma di Sonny Colbrelli dell’ultimo periodo l’abbiamo visto tutti e, sfruttando anche una possibile superiorità numerica con Matej Mohoric, il campione d’Europa della Bahrain-Victorious potrebbe sicuramente giocarsi le sue carte. In chiave azzurra occhio anche a Matteo Trentin (UAE Emirates), che spesso e volentieri in Francia non ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Una corsa incertissima, ancor di più per l’assenza in calendario di oltre due anni. Si corre domenica la, l’Inferno del Nord, con anche il meteo incerto che potrebbe scombinare i piani (prevista pioggia, che renderebbe ancor più dura una gara ricca di settori in pavé). Wout van Aert e Mathieu van der Poel sono i favoriti d’obbligo, ma glis, come spesso accaduto, potrebbero far saltare il banco. L’Italia può sognare, lo stato di forma didell’ultimo periodo l’abbiamo visto tutti e, sfruttando anche una possibile superiorità numerica con Matej Mohoric, il campione d’Europa della Bahrain-Victorious potrebbe sicuramente giocarsi le sue carte. In chiave azzurraanche a Matteo Trentin (UAE Emirates), che spesso e volentieri in Francia non ha ...

