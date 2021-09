La Bestia è viva

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 settembre 2021) Per gli amanti del genere “doppia morale” o “doppio standard” o negazione del precetto evangelico “non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te” o banalmente della fiera dell’ipocrisia, eccolo qua l’esempio più classico, in una noiosa giornata di una noiosa campagna elettorale, nell’Italia ai tempi, eccome, del default della politica: “Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere”. Non sarà l’unico a praticare il genere, ma Matteo Salvini ne è un campione assoluto. Detta in sintesi: su Luca Morisi vale la presunzione di innocenza, la privacy, la comprensione verso un amico che ha sbagliato, l’indulgenza; per Mimmo Lucano, bersaglio perfetto, perché il nemico che accoglie i nemici, complice dell’“invasione” da parte degli immigrati, la presunzione di colpevolezza e magari un po’ di forca e di pubblico ...