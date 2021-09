Non ci sono prove che le terapie domiciliari possano evitare i decessi da Covid-19 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 28 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un video, pubblicato il 26 settembre 2021 dal canale Youtube dell’emittente Radio Radio e intitolato “«Nessuno deve morire di Covid!» ? Cure domiciliari: La denuncia mozzafiato del Dott. Fareed in Senato”. Il video riporta alcuni minuti di un intervento del medico americano George Fareed il 13 settembre 2021 in una delle sale del Senato della Repubblica italiana, all’interno dell’ “International Covid Summit” organizzato dalla Lega. Nel video, Fareed afferma che «nessuno deve morire di Covid-19» in quanto, applicando una combinazione di farmaci (principalmente idrossiclorochina, azitromicina, zinco, vitamina D e C, ivermectina, fluvoxamina e anticorpi monoclonali) nei primi stadi della malattia sarebbe riuscito a curare ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 28 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un video, pubblicato il 26 settembre 2021 dal canale Youtube dell’emittente Radio Radio e intitolato “«Nessuno deve morire di!» ? Cure: La denuncia mozzafiato del Dott. Fareed in Senato”. Il video riporta alcuni minuti di un intervento del medico americano George Fareed il 13 settembre 2021 in una delle sale del Senato della Repubblica italiana, all’interno dell’ “InternationalSummit” organizzato dalla Lega. Nel video, Fareed afferma che «nessuno deve morire di-19» in quanto, applicando una combinazione di farmaci (principalmente idrossiclorochina, azitromicina, zinco, vitamina D e C, ivermectina, fluvoxamina e anticorpi monoclonali) nei primi stadi della malattia sarebbe riuscito a curare ...

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - RobertoBurioni : I vaccini sono sicurissimi ed efficacissimi nel proteggere dalla malattia grave, questo è ormai assodato. Il perché… - marcocappato : A 46 ore dalla scadenza per il #ReferendumCannabis, il Governo #Draghi non ha assunto impegni per prorogare i termi… - claudeger55 : RT @Agnese73186871: @CarloCalenda Una cosa ridicola. La risposta 'non ci sono fondi, non c'è personale ecc.' Invito a visitare l'area arche… - Desiderya_ : @menodepressed @saradinosauro Io ti seguo da più tempo ma non le ho colte, ti prego dimmelo stamattina mi sono pure… -