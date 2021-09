Covid, nelle Marche 71 positivi: due province ancora corrono, ma l'incidenza continua a scendere/ Il trend dei contagi (Di mercoledì 29 settembre 2021) ANCONA - Covid , il contagio continua nel suo trend in discesa nelle Marche , anche se continua a restare relativamente alto il numero di contagiati nelle province del nord. Oggi, mercoledì 29 ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 settembre 2021) ANCONA -, ilnel suoin discesa, anche sea restare relativamente alto il numero diatidel nord. Oggi, mercoledì 29 ...

Advertising

RaiNews : Negli Stati Uniti, vige l'obbligo di vaccinazione nelle aziende con oltre 100 dipendenti - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 857 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un solo giorno d… - Corriere : Usa, meno focolai di Covid nelle scuole con obbligo di mascherina - PolScorr : RT @nomfup: Vorrei che il @pdnetwork fosse ANCHE il partito di un piano serio, concreto per affrontare la wasteland psicologica - nelle cas… - giovannitrivel3 : RT @GiulioMarini2: . @EU_Justice unit C4 @GPDP_IT @Palazzo_Chigi @SicNazionale continuo a ricevere segnalazioni sull’uso improprio della pi… -