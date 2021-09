Via libera del Cts alla terza dose del vaccino anti-Covid per gli over 80. Per tutti gli altri gli esperti affermano che “dipenderà dalla curva epidemica nel Paese e dalla circolazione globale del virus” (Di domenica 26 settembre 2021) Via libera del Cts alla terza dose del vaccino anti-Covid per gli over 80 e gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite. Il Comitato tecnico scientifico ha data parere favorevole alla somministrazione del richiamo anche per gli operatori sanitari più a rischio. Sono 4.562.910 (secondo l’ultimo report del Governo qui link https://www.governo.it/it/csCovid19/report-vaccini/) gli ultra ottantenni in Italia: di questi 4.223.086 sono già totalmente vaccinati, e perciò potranno avere la terza dose, mentre 243.117 sono gli over 80 non vaccinati. Gli over 80 (compresi quelli residenti nella Rsa) si aggiungeranno a quanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 settembre 2021) Viadel Ctsdelper gli80 e gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite. Il Comitato tecnico scientifico ha data parere favorevolesomministrazione del richiamo anche per gli operatori sanitari più a rischio. Sono 4.562.910 (secondo l’ultimo report del Gno qui link https://www.gno.it/it/cs19/report-vaccini/) gli ultra ottantenni in Italia: di questi 4.223.086 sono già totalmente vaccinati, e perciò potranno avere la, mentre 243.117 sono gli80 non vaccinati. Gli80 (compresi quelli residenti nella Rsa) si aggiungeranno a quanto ...

