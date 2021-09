Mondiali ciclismo, bis Alaphilippe nell’ultima del ct Cassani (Di domenica 26 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Julian Alaphilippe si è laureato per il secondo anno consecutivo campione del mondo di ciclismo, al termine della prova su strada riservata ai professionisti culminata dopo i 268.3 km da Anversa a Leuven. Il francese del team Deceuninck-Quick Step, come lo scorso anno a Imola, è giunto in solitaria al traguardo dopo essere andato in fuga intorno ai 19 km dall’arrivo. Dietro di lui, a completare il podio, l’olandese Van Baarle, argento, e il danese Valgren, bronzo, che hanno tagliato il traguardo con 32? di ritardo precedendo gli altri compagni di fuga: il belga Stuyven e l’americano Powless. Il migliore degli italiani al traguardo è stato Sonny Colbrelli, decimo a 1’18” dal vincitore, mentre 15esimo si è piazzato Giacomo Nizzolo. “E’ stato molto difficile, ma rappresenta una grande emozione vestire ancora la maglia iridata” le ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Juliansi è laureato per il secondo anno consecutivo campione del mondo di, al termine della prova su strada riservata ai professionisti culminata dopo i 268.3 km da Anversa a Leuven. Il francese del team Deceuninck-Quick Step, come lo scorso anno a Imola, è giunto in solitaria al traguardo dopo essere andato in fuga intorno ai 19 km dall’arrivo. Dietro di lui, a completare il podio, l’olandese Van Baarle, argento, e il danese Valgren, bronzo, che hanno tagliato il traguardo con 32? di ritardo precedendo gli altri compagni di fuga: il belga Stuyven e l’americano Powless. Il migliore degli italiani al traguardo è stato Sonny Colbrelli, decimo a 1’18” dal vincitore, mentre 15esimo si è piazzato Giacomo Nizzolo. “E’ stato molto difficile, ma rappresenta una grande emozione vestire ancora la maglia iridata” le ...

