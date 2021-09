Nuova offerta Poste Mobile, una soluzione da capogiro ad un prezzo mai visto prima con 50 GB di traffico dati (Di venerdì 24 settembre 2021) Scopriamo insieme la Nuova interessante offerta firmata PosteMobile: è attiva dal 23 settembre ed ha un costo totale di 5.90 euro ogni mese. Ecco tutti i dettagli di questa promozione. PosteMobile, la Nuova promo: info e costiLa prima cosa da sapere è che questa offerta è riservata solamente ai nuovi clienti, quindi a quelli che sono già abbonati ad altri operatori comi Iliad, Vodafone e via discorrendo, e come detto sopra, è attiva da questo giovedì, 23 settembre 2021. La promozione si chiama Creami Wow 50 Giga, ha un costo di 5.90 euro ogni mese, e mette a disposizione degli utenti, come facilmente intuibile, 50 gigabyte di traffico dati Mobile. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Scopriamo insieme lainteressantefirmata: è attiva dal 23 settembre ed ha un costo totale di 5.90 euro ogni mese. Ecco tutti i dettagli di questa promozione., lapromo: info e costiLacosa da sapere è che questaè riservata solamente ai nuovi clienti, quindi a quelli che sono già abbonati ad altri operatori comi Iliad, Vodafone e via discorrendo, e come detto sopra, è attiva da questo giovedì, 23 settembre 2021. La promozione si chiama Creami Wow 50 Giga, ha un costo di 5.90 euro ogni mese, e mette a disposizione degli utenti, come facilmente intuibile, 50 gigabyte di. ...

Advertising

Aeneas_srl : #JobOpportunity #Offerta di #lavoro: nuova #ricerca per un Addetto Ufficio Legale Paesi Francofoni per azienda clie… - DdS_ID29 : Caro @corriere, la nuova offerta di abbonamento é molto allettante, le modalitá di disattivazione peró sono medieva… - gilnar76 : Ultimissime Juve: nuova offerta a Dybala, piano per Donnarumma nel 2022 #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - tecnoandroidit : Wind Tre sfida Iliad: tutti pazzi per la nuova offerta low cost con 100 Giga - 3 Italia ha preparato grandi sorpre… - pino616gmailco1 : Ogni giorno è una nuova nascita, una nuova opportunità, un'aspettativa che ci viene offerta dalla vita per cercare di essere felici. -