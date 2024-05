Calcio | Bologna in Champions League dopo 60 anni dall’ultima volta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 maggio 2024) Una stagione straordinaria. Una folle e meravigliosa corsa verso l’Europa che conta che tornerà a fare tappa,tantissimi, all’ombra della Torre degli Asinelli. Non è una primaper la società rossoblù, ma le fattezze dell’impresa clamorosa sono ben visibili negli occhi di addetti ai lavori, calciatori e tifosi di un club che non si sarebbe mai immaginato di vivere sensazioni così incredibili all’inizio di questo campionato di Serie A. Al termine di un’annata passata a respirare l’aria rarefatta dell’alta classifica della massima serie, ilha conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima. I felsinei tornano a giocare in giro per il Vecchio Continente, passando dalla porta principale, a distanza di tantissimi...