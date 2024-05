Contro Toti non una denuncia ma una strategia di logoramento

(Di domenica 12 maggio 2024) Da come si sta sviluppando la commedia giudiziaria che vede, tra gli altri, alla sbarra nonché agli arresti domiciliari il presidente della Liguria, Giovanni, c'è da domandarsi se lo scopo principale degli inquirenti sia far dimettere il governatore al più presto o accertare l'esistenza a suo carico di reati che fluttuano nelle parole delle intercettazioni ma al momento non hanno ancora trovato un ancoraggio nella realtà dei fatti. La super inchiesta alla quale da tre anni e mezzo lavorano ben cinque procuratori è nata senza una. Ancora si ignora la notizia di reato che l'ha innescata, tant'è che qualche osservatore politico ipotizza che il peccato originale disia stato stravincere le elezioni del 2020, dando consapevolezza all'opposizione che, per abbatterlo, non sarebbe bastata la politica; serviva un fattore ...

Il padre di Ilaria Salis , Roberto , attacca il ministro Nordio : " garantista con Toti , lo sia anche con gli italiani privati della libertà all'estero, che non sono adeguatamente tutela ti dallo Stato italiano, come Ilaria".Continua a leggere

Difende Giovanni Toti , attacca i suoi alleati che hanno scarica to il governatore finito ai domiciliari per corruzione, ma criticha pure la magistratura , definita “ politicizzata “, un “ potere che non ha più controlli” . È un intervento durissimo ...

Incidente nel Foggiano, muore un 25enne, grave un altro giovane - Incidente nel Foggiano, muore un 25enne, grave un altro giovane - Un 25enne è morto e un altro giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada provinciale 272 a pochi chilometri da San Marco in Lamis, nel Foggiano, nei pressi del convento di San Mat ...

La Salernitana rischia di vincere con la Juventus - La Salernitana rischia di vincere con la Juventus - Allo Stadium è una partita pazza, alla fine tra Juve e Salernitana si chiude sull'1-1. I bianconeri vanno sotto e poi sfiorano la rimonta, ma sull'ultimo pallone rischiano di capitolare contro i campa ...

Perché le nuove inchieste non sono un’altra Tangentopoli - Perché le nuove inchieste non sono un’altra Tangentopoli - Chi invoca una nuova tangentopoli rischia di cadere in una illusione ottica. La fiducia popolare nella magistratura non è quella di trent’anni fa. In Liguria come a Bari, questi eventi creano più prob ...