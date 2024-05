Atalanta Roma 2-1 LIVE Doppio CDK - gol Pellegrini su rigore Atalanta dominant - 2 pali e tante occasioni | scatto in avanti in classifica

La Corsa per partecipare alla prossima Champions League è pronta ad entrare nel vivo in Serie A. Le ultime due giornate si preannunciano ad essere decisive. Mancano ormai 180? alla fine del campionato (Atalanta e Fiorentina hanno una partita in ...

Bologna in Champions: è matematica. La storia è adesso, la città in piazza per festeggiare l’impresa - Bologna in Champions: è matematica. La storia è adesso, la città in piazza per festeggiare l’impresa - La Champions ora è matematica, visto com’è finita atalanta-roma. E per le strade sono partiti i festeggiamenti. Tifosi imbandierati, clacson, euforia a mille. L’incredibile, un traguardo ...

Serie A, i risultati della 36^: De Ketelaere trascina l'Atalanta e manda al tappeto la Roma - Serie A, i risultati della 36^: De Ketelaere trascina l'atalanta e manda al tappeto la roma - A sei giorni di distanza il Frosinone non sorride, è tutta una altra Inter rispetto a quella vista al Mapei: Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martinez e Thuram schiantano i giallazzurri. A ...

Bologna e Juventus ringraziano l'Atalanta: aritmetica la qualificazione alla Champions 2024-25 con due turni d'anticipo - Bologna e Juventus ringraziano l'atalanta: aritmetica la qualificazione alla Champions 2024-25 con due turni d'anticipo - SERIE A - La perentoria vittoria dell'atalanta nello scontro diretto contro la roma permette a Bologna e Juventus di festeggiare la qualificazione per la Champi ...