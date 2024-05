Serie A 2023 2024 | la classifica del girone di ritorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Inizia ildidellaecco di seguito lacompleta dalla ventesima alla trentottesima giornata. Dopo che l’Inter ha chiuso in testa la prima parte del campionato, andiamo a scoprire quali siano i punti conquistati dalle venti squadre tenendo esclusivamente conto deldi, dunque esclusi quelli conquistati dalla prima alla diciannovesima giornata. Ecco di seguito la graduatoria. LADELD’ANDATADELDIInter 44 Bologna 35 Milan 35 Atalanta 33* Roma 31 Lazio 29 Genoa 25 Torino 23 Napoli 23 Juventus 21 Monza 20* Hellas Verona 20 Empoli 19 Cagliari 18 Fiorentina 17** Lecce ...

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2023 / 2024 . Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a difendere con le unghie e con i denti uno Scudetto che mancava da ben 33 anni. Si è rafforzata molto la ...

Bologna e Juventus ringraziano l'Atalanta: aritmetica la qualificazione alla Champions 2024-25 con due turni d'anticipo - Bologna e Juventus ringraziano l'Atalanta: aritmetica la qualificazione alla Champions 2024-25 con due turni d'anticipo - serie A - La perentoria vittoria dell'Atalanta nello scontro diretto contro la Roma permette a Bologna e Juventus di festeggiare la qualificazione per la Champi ...

Lotta salvezza, il punto: dal Sassuolo al Verona, sei squadre coinvolte - Lotta salvezza, il punto: dal Sassuolo al Verona, sei squadre coinvolte - Tutto quello che c'è da saper sugli ultimi 180' che decreteranno chi dovrà fare compagnia alla Salernitana in serie B ...

Serie A, Atalanta-Roma 2-1 - serie A, Atalanta-Roma 2-1 - L'Atalanta ha superato 2-1 la Roma in un match valido per la 36esima giornata di serie A. Decisiva per gli orobici la doppietta di De Ketelaere nel primo ...