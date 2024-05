LIVE – Italia-Serbia 1-2 23-25 - 33-3 - 20- -5, 9-4 | amichevole 2024 volley maschile in DIRETTA

(Di domenica 12 maggio 2024) Latestualedidiin programma domenica 12 maggio. Archiviato il campionato, inizia ufficialmente l’estate dedicata alle Nazionali che culminerà con le Olimpiadi di Parigi. Giannelli e compagni, non avendo staccato il pass per la capitale francese in occasione dei preolimpici dello scorso ottobre, devono disputare una buonaball Nations League per assicurarsi la carta olimpica tramite ranking. Il gruppo di Fefé De Giorgi non è ancora al completo, visto l’impegno di Trento nella finale di Champions League, ma punta subito al successo per ritrovare il proprio gioco in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Muroooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-5 Errore al servizio Serbia 4-5 Errore al servizio Italia 4-4 La pipe di Michieletto 3-4 Vincente Peric da zona 4 3-3 Out Peric da zona 4 2-3 Mano ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-3 Il primo tempo appena accennato di Galassi 7-3 Mano out Peric da zona 4 7-2 Diagonale di L. Porro da zona 4 6-2 Errore al servizio Italia 6-1 azzurri attenti in difesa e la chiude Bovolenta col mano ...

Italia Serbia, streaming live e diretta tv GRATIS: dove vedere l’esordio stagionale degli azzurri - Italia Serbia, streaming live e diretta tv GRATIS: dove vedere l’esordio stagionale degli azzurri - Domenica 12 maggio alle ore 21:00 al Pala Arpad Weisz di Cavalese andrà in scena l’esordio stagionale dell'Italia contro la Serbia ...