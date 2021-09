Juventus, senti Jacobelli: “Manca il gioco” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il direttore del quotidiano sportivo italiano Tuttosport, Xavier Jacobelli, ospite radiofonico alla trasmissione “Cose di calcio” di Radio Bianconera, si è espresso in maniera molto dura sulla Juventus e sul difficile momento che sta attraversando, attaccando in modo diretto anche il tecnico livornese Massimiliano Allegri, secondo lui, colpevole di non aver ancora dato un’identità alla sua squadra. Queste le sue parole, riportate da TuttoJuve: “A questa Juve Manca tanto, Manca il gioco. Il fatto che non abbia raccolto un successo per quattro giornate sotto la guida di Allegri la dice lunga su questa nuova fase. Sotto l’aspetto del gioco non ci siamo”. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il direttore del quotidiano sportivo italiano Tuttosport, Xavier, ospite radiofonico alla trasmissione “Cose di calcio” di Radio Bianconera, si è espresso in maniera molto dura sullae sul difficile momento che sta attraversando, attaccando in modo diretto anche il tecnico livornese Massimiliano Allegri, secondo lui, colpevole di non aver ancora dato un’identità alla sua squadra. Queste le sue parole, riportate da TuttoJuve: “A questa Juvetanto,il. Il fatto che non abbia raccolto un successo per quattro giornate sotto la guida di Allegri la dice lunga su questa nuova fase. Sotto l’aspetto delnon ci siamo”. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Advertising

CarloAl87550029 : RT @Annamaria1897: Babbo quella passione,la raccontava con gli occhi che gli brillavano; fu così sentì pronunciare per la prima volta la pa… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? - MaurizioSaba : @ZZiliani Che disagio questi tuoi tweet, quante ne succedono in tutte le partite, sei chiaramente ossessionato dall… - annamarone : RT @Annamaria1897: Babbo quella passione,la raccontava con gli occhi che gli brillavano; fu così sentì pronunciare per la prima volta la pa… - EnricoGiunta : RT @Annamaria1897: Babbo quella passione,la raccontava con gli occhi che gli brillavano; fu così sentì pronunciare per la prima volta la pa… -