Passeggera si sente male a bordo | il pilota fa un atterraggio di emergenza ma lei muore poco dopo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Una donna di 83 anni si è sentitamentre era in volo e nonostante ilabbia attivato subito le procedure per l’di, è mortal’arrivo nello scalo di Tashkent, in Uzbekistan. È quanto successo nelle scorse ore adel volo della British Airways BA260 partito da Islamabad, in Pakistan, e diretto a Londra Heathrow: come riferisce l‘Independent, l’aereo era in volo da quasi due delle otto ore previste e stava sorvolando il sud del Kazakistan quando le hostess hanno segnalato ai piloti che c’era un’medica a. Questi, vista la gravità della situazione, hanno subito attivato la procedura die richiesto di poter atterrare nello scalo più vicino. Così, hanno ...