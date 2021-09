Il Sassuolo già pensa alla Salernitana: Dionisi valuta un ampio turnover (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Cambia ancora in tutti i reparti Dionisi. Soprattutto in difesa con Toljan e Rogerio che dovrebbero rientrare sulle corsie esterne. Può tornare anche Chiriches per Ayhan, l’unico confermato potrebbe essere Ferrari, in ballottaggio con Peluso. In mediana con Lopez da scegliere uno tra Frattesi e Harroui. Sul fronte offensivo, sono tre in lotta per il ruolo di unica punta: favorito Raspadori su Scamacca e Defrel. Nella linea a tre subito dietro, sicuri Berardi e Djuricic, il terzo sarà Boga o Traorè. La Salernitana, dopo il pari in rimonta conquistato contro il Verona, questa mattina è tornata ad allenarsi al centro sportivo Mary Rosy. I granata impegnati nella partita contro gli scaligeri hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un lavoro di forza seguito da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Cambia ancora in tutti i reparti. Soprattutto in difesa con Toljan e Rogerio che dovrebbero rientrare sulle corsie esterne. Può tornare anche Chiriches per Ayhan, l’unico confermato potrebbe essere Ferrari, in ballottaggio con Peluso. In mediana con Lopez da scegliere uno tra Frattesi e Harroui. Sul fronte offensivo, sono tre in lotta per il ruolo di unica punta: favorito Raspadori su Scamacca e Defrel. Nella linea a tre subito dietro, sicuri Berardi e Djuricic, il terzo sarà Boga o Traorè. La, dopo il pari in rimonta conquistato contro il Verona, questa mattina è tornata ad allenarsi al centro sportivo Mary Rosy. I granata impegnati nella partita contro gli scaligeri hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un lavoro di forza seguito da ...

