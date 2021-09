È rientrato in Italia Francesco Pelle, ordinò la strage di Natale (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - E' rientrato dal Portogallo, con un aereo che lo ha portato fino allo scalo romano di Ciampino, Francesco Pelle, 44 anni, fino a pochi mesi fa latitante della ‘ndrangheta. Secondo la giustizia Italiana è il mandante della strage di Natale in cui morì Maria Strangio, moglie del boss Giovanni Luca Nirta, vero obiettivo del commando omicida. L'attentato, 8 mesi più tardi, ebbe un seguito ancora più tragico con l'eccidio di Duisburg, in Germania, dove morirono 6 persone ritenute vicine alla cosca Pelle-Vottari. Fu la risposta del clan nemico all'agguato del 25 dicembre 2006, uno dei sanguinosi capitoli della faida di San Luca (Reggio Calabria) tra le cosche Vottari-Pelle-Romeo e Strangio-Nirta. Una guerra iniziata nel 10 febbraio 1991 in seguito ... Leggi su agi (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - E'dal Portogallo, con un aereo che lo ha portato fino allo scalo romano di Ciampino,, 44 anni, fino a pochi mesi fa latitante della ‘ndrangheta. Secondo la giustiziana è il mandante delladiin cui morì Maria Strangio, moglie del boss Giovanni Luca Nirta, vero obiettivo del commando omicida. L'attentato, 8 mesi più tardi, ebbe un seguito ancora più tragico con l'eccidio di Duisburg, in Germania, dove morirono 6 persone ritenute vicine alla cosca-Vottari. Fu la risposta del clan nemico all'agguato del 25 dicembre 2006, uno dei sanguinosi capitoli della faida di San Luca (Reggio Calabria) tra le cosche Vottari--Romeo e Strangio-Nirta. Una guerra iniziata nel 10 febbraio 1991 in seguito ...

Advertising

sulsitodisimone : È rientrato in Italia Francesco Pelle, ordinò la strage di Natale - zazoomblog : ‘Ndrangheta è rientrato in Italia il boss Francesco Pelle: era tra i 30 latitanti più pericolosi – Il video - #‘Ndr… - stop_fake_news_ : AGI - E' rientrato dal Portogallo, con un aereo che lo ha portato fino allo scalo romano di Ciampino, Francesco P… - Soverato : Rientrato in Italia boss della ‘ndrangheta Francesco Pelle, era tra i latitanti più pericolosi - lametino : `Ndrangheta, rientrato in Italia boss Francesco Pelle: era tra i latitanti più pericolosi - VIDEO - -