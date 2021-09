Clima, sciopero globale nelle piazze d'Italia per proteggere il pianeta (Di giovedì 23 settembre 2021) Fridays for Future è l'iniziativa nata per chiedere ai leader mondiali una rapida azione contro la crisi Climatica. Lo sciopero globale del Clima si terrà domani, 24 settembre, in moltissime piazze d'... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) Fridays for Future è l'iniziativa nata per chiedere ai leader mondiali una rapida azione contro la crisitica. Lodelsi terrà domani, 24 settembre, in moltissimed'...

Advertising

fffitalia : Eh già, siamo finit? su #La7 a pochi giorni dallo sciopero globale per il clima del 24 settembre. Perché sì, il 24… - mciampicacigli : Il comunicato di Verde Ambiente e Società sullo sciopero globale per il Clima di domani. Saremo in piazza con le ra… - Sestopoterecom : Il gruppo consiliare di Forlì e Co. aderisce allo sciopero globale per il clima - annabluelou : RT @butdaddyiloveme: domani sciopero per il clima e la preside ha detto che chi non entra gli verrà messa una nota. E dopo che la scuola it… - harrysgvitar : voi ci andate domani allo sciopero per il clima? -