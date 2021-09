Psg, infortunio per Messi. Salterà la trasferta contro il Metz (Di martedì 21 settembre 2021) Lionel Messi è infortunato e Salterà la trasferta contro il Metz . Il campione argentino ha subìto una botta al ginocchio sinistro e per precauzione starà a riposo, con Pochettino che lo ha escluso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Lionelè infortunato elail. Il campione argentino ha subìto una botta al ginocchio sinistro e per precauzione starà a riposo, con Pochettino che lo ha escluso ...

Advertising

DiMarzio : #Psg, infortunio per #Messi: non sarà a disposizione nel match contro il #Metz - infoitsport : Infortunio Messi: le condizioni del fuoriclasse del PSG - infoitsport : Infortunio Messi: le condizioni del fuoriclasse argentino del PSG - infoitsport : Messi, che tegola: infortunio e rottura con il PSG - infoitsport : Tegola in casa PSG, infortunio al ginocchio per Messi -