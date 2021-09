Covid oggi Sicilia, 492 contagi e 23 morti: bollettino 21 settembre (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 492 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Registrati inoltre altri 23 morti, ma un solo decesso è avvenuto oggi. 17.814 i tamponi processati, gli attuali positivi scendono a quota 20.439. L’Isola resta prima in Italia per numero di contagi giornalieri. In un solo giorno i guariti sono stati 1.072. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 646, mentre si trovano in terapia intensiva 90 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 51 a Palermo, 147 a Catania, 86 a Messina, 13 a Ragusa, 40 a Trapani, 77 a Siracusa, 18 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento e 5 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 492 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 21. Registrati inoltre altri 23, ma un solo decesso è avvenuto. 17.814 i tamponi processati, gli attuali positivi scendono a quota 20.439. L’Isola resta prima in Italia per numero digiornalieri. In un solo giorno i guariti sono stati 1.072. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 646, mentre si trovano in terapia intensiva 90 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 51 a Palermo, 147 a Catania, 86 a Messina, 13 a Ragusa, 40 a Trapani, 77 a Siracusa, 18 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento e 5 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera.

