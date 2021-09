Robe da pazzi: un ragazzo usa un cavo USB per misurare… il pene, subito all’ospedale (Di lunedì 20 settembre 2021) Un esperimento scioccante, o forse qualcos’altro, fatto sta che un ragazzo ha deciso di infilarsi nell’uretra, nel pene, un cavo USB, per provare a misurarne la lunghezza. Ovviamente l’azione ha causato alcuni danni all’organo riproduttore dello stesso ragazzo, che è finito in ospedale. cavo usb nel pene: i dettagli (Foto Fanpage)Il giovane curioso, un ragazzo di soli 15 anni che è stato successivamente ricoverato in ospedale dove i medici sono stati costretti ad un intervento chirurgico d’urgenza per rimuovere il corpo estraneo. Il cavo è stato successivamente estratto ed ora il giovane sta bene, ma il caso non è passato di certo inosservato e la notizia ha fatto il giro del web nel giro di pochi giorni. cavo usb ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Un esperimento scioccante, o forse qualcos’altro, fatto sta che unha deciso di infilarsi nell’uretra, nel, unUSB, per provare a misurarne la lunghezza. Ovviamente l’azione ha causato alcuni danni all’organo riproduttore dello stesso, che è finito in ospedale.usb nel: i dettagli (Foto Fanpage)Il giovane curioso, undi soli 15 anni che è stato successivamente ricoverato in ospedale dove i medici sono stati costretti ad un intervento chirurgico d’urgenza per rimuovere il corpo estraneo. Ilè stato successivamente estratto ed ora il giovane sta bene, ma il caso non è passato di certo inosservato e la notizia ha fatto il giro del web nel giro di pochi giorni.usb ...

alex_intesa : Robe da pazzi!!!!!!!..... - clini_ale : @FaNaTiKo10 Bastava vincere quella partita per non essere in zona retrocessione…. Robe da pazzi … - Rosy46044624 : @barbarab1974 ?????? ma che livelli vogliono raggiungere Robe da pazzi sono dei pazzi Da denunciare - Genjuro75 : @FabioVaio @Mezzorainpiu @RaiTre 'Evasore vaccinale', robe da pazzi, come se esistesse un obbligo vaccinale. - Bea_Mary84 : @LaFuriaCeca1897 E non leggere invece di rompere i coglioni, ma robe da pazzi -