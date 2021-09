Marino: “Ancora non conosciamo i nostri limiti. Abbiamo perso De Paul, ma ritrovato Deulofeu” (Di lunedì 20 settembre 2021) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così a pochi minuti dalla gara contro il Napoli ai microfoni di SkySport:“Questa sera il pronostico dice che siamo sfavoriti, però siamo una squadra che non conosce Ancora i suoi limiti. C’è una grande determinazione e in settimana ho visto i ragazzi allenarsi a ritmi molto alti. Speriamo di non deludere nessuno.E’ vero che Abbiamo perso un grande giocatore come De Paul, ma Abbiamo ritrovato Deulofeu, l’anno scorso praticamente non l’avevamo mai avuto.Spalletti a Napoli? De Laurentiis si è ricordato del mio consiglio dato dodici anni fa. Dopo Reja parlammo con lui ma preferì lo Zenit”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così a pochi minuti dalla gara contro il Napoli ai microfoni di SkySport:“Questa sera il pronostico dice che siamo sfavoriti, però siamo una squadra che non conoscei suoi. C’è una grande determinazione e in settimana ho visto i ragazzi allenarsi a ritmi molto alti. Speriamo di non deludere nessuno.E’ vero cheun grande giocatore come De, ma, l’anno scorso praticamente non l’avevamo mai avuto.Spalletti a Napoli? De Laurentiis si è ricordato del mio consiglio dato dodici anni fa. Dopo Reja parlammo con lui ma preferì lo Zenit”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

