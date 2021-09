Volley maschile, Europei 2021: oro da sogno dell’Italia, Slovenia battuta al tie-break (Di domenica 19 settembre 2021) L’Italia vince gli Europei 2021 di Volley maschile: Slovenia battuta 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11). La squadra di coach Giuliani mette tanta pressione al servizio e difende tutto, ma l’ingresso perfetto di Yuri Romanò nel quarto set carica gli azzurri, che rinviano tutto al tie-break. Poi gli azzurri giocano sfrontati e si portano a casa una medaglia d’oro impronosticabile alla vigilia. Doppietta Italia dunque: azzurre e azzurri sul tetto d’Europa. Di seguito la cronaca della finale che ha incoronato gli azzurri. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA CRONACA DELLA ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) L’Italia vince glidi3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11). La squadra di coach Giuliani mette tanta pressione al servizio e difende tutto, ma l’ingresso perfetto di Yuri Romanò nel quarto set carica gli azzurri, che rinviano tutto al tie-. Poi gli azzurri giocano sfrontati e si portano a casa una medaglia d’oro impronosticabile alla vigilia. Doppietta Italia dunque: azzurre e azzurri sul tetto d’Europa. Di seguito la cronaca della finale che ha incoronato gli azzurri. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA CRONACA DELLA ...

Advertising

CB_Ignoranza : Siamo Campioni d'Europa anche nel volley maschile! ?????? UN'ESTATE TUTTA AZZURRA, FINO AGLI ULTIMI GIORNI ?? - LegaVolleyFem : ?????? ?? L' #ITALVOLLEY ci fa sognare! ?4 Settembre: Serbia-Italia Femminile 1-3 ?? ?18 Settembre: #Serbia - #Italia Ma… - andreapezzi : I migliori nel calcio. I migliori del volley maschile e femminile. I più veloci del mondo. Quelli che saltano più in alto. ?????????? - eudamone_ : RT @CB_Ignoranza: Siamo Campioni d'Europa anche nel volley maschile! ?????? UN'ESTATE TUTTA AZZURRA, FINO AGLI ULTIMI GIORNI ?? - giuliaterren : RT @Ri_Ghetto: NON CI POSSO CREDERE ABBIAMO VINTO PURE L’EUROPEO DEL VOLLEY MASCHILE URLO URLO NON CI FERMIAMO PIÙ #ItaliaSlovenia -