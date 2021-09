Roma: Meloni, 'sono basita, nessuna foto di piazza del Popolo gremita' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Rimango francamente basita dal fatto che praticamente nessun quotidiano abbia deciso di pubblicare sulle pagine nazionali una foto di piazza del Popolo gremita, ieri a Roma, per Fratelli d'Italia. Chiunque altro avesse radunato così tanta gente in questo tempo difficile avrebbe visto riconosciuto lo spazio che meritava nelle notizie del giorno". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni. "Noi no. Dobbiamo fare veramente molta paura. Poco male. Grazie alle migliaia di persone che ieri hanno colorato una piazza enorme ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021), 19 set (Adnkronos) - "Rimango francamentedal fatto che praticamente nessun quotidiano abbia deciso di pubblicare sulle pagine nazionali unadidel, ieri a, per Fratelli d'Italia. Chiunque altro avesse radunato così tanta gente in questo tempo difficile avrebbe visto riconosciuto lo spazio che meritava nelle notizie del giorno". Lo scrive su Facebook Giorgia. "Noi no. Dobbiamo fare veramente molta paura. Poco male. Grazie alle migliaia di persone che ieri hanno colorato unaenorme ...

