Barcellona-Juventus amichevole | 8 agosto ore 21 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | tridente per i blaugrana | Morata accanto a Cristiano Ronaldo

(Di domenica 8 agosto 2021)e Juve si ritrovano, dopo il doppio confronto ai gironi di Champions League della scorsa stagione, per il trofeo Gamper che non si giocherà al Camp Nou ma all’Estadi Johan Cruyff, teatro abituale delle gare della squadrafemminile. Capienza limitata a un massimo di 3000 spettatori ed è il motivo per il cambio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Juventus

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Neto; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Demir; Braithwaite, Griezmann, Depay. All. Koeman(4 - 3 - 3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, De Ligt, ...- È delil primo trofeo Gamper femminile della storia con un risultato tennistico: 6 - 0 allaWomen nel match che anticipa il Barça - Juve maschile al Joahn Cruyff. Le blaugrana affondano ...Barcellona Juventus, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori per il trofeo Gamper. Ecco i 22 titolari.Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Aaron Ramsey partono per la Juventus nel Trofeo Gamper contro il Barcellona, ??ancora in preda all'uscita di Lionel Messi.