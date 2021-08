SKY - È fatta per Folorunsho al Pordenone: lunedì la firma (Di venerdì 6 agosto 2021) Il noto giornalista SKY ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, aggiorna i tifosi azzurri sul trasferimento ormai vicino di Folorunsho al Pordenone. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "lunedì ci sarà la firma di Folorunsho per ufficializzare il trasferimento al Pordenone sotto la formula del prestito secco" Dunque il Pordenone, dopo l'acquisto a titolo definitivo di Ciciretti dal Napoli, è ormai ad un passo dal doppio colpo: a breve ci sarà l'ufficialità anche di Folorunsho, giovane molto promettente ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Il noto giornalista SKY ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, aggiorna i tifosi azzurri sul trasferimento ormai vicino dial. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "ci sarà ladiper ufficializzare il trasferimento alsotto la formula del prestito secco" Dunque il, dopo l'acquisto a titolo definitivo di Ciciretti dal Napoli, è ormai ad un passo dal doppio colpo: a breve ci sarà l'ufficialità anche di, giovane molto promettente ...

