Valentino Rossi si ritira: «È stato bellissimo, percorso divertente» (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi a fine stagione si ritirerà dalle corse: ecco l'annuncio del pilota in una conferenza stampa straordinaria Valentino Rossi ha annunciato in una conferenza stampa straordinaria che a fine stagione si ritirerà dal mondo delle corse motociclistiche. Le dichiarazioni del pilota classe 1979, grande tifoso interista, considerato forse il migliore della storia. «È stato bellissimo, un percorso molto lungo è divertente. Sono 25, 26 anni che sono nel motomondiale, è stato grandioso. Ho vissuto dei momenti indimenticabili con tutti i ...

