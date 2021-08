Covid ad Agorà Estate: stop al programma sino a lunedì (Di giovedì 5 agosto 2021) Roberto Vicaretti, Agorà Estate Lo spettro del Coronavirus non abbandona le produzioni televisive nemmeno in Estate. Del resto, se è vero che la tv è lo specchio del Paese, anche per gli addetti ai lavori del piccolo schermo l’attenzione anti-contagio deve rimanere altissima. Ne sanno qualcosa quelli di Agorà Estate, che oggi non sono andati in onda e non lo faranno nemmeno domani proprio a causa di un caso di positività all’interno dello staff. Stamane il programma d’attualità condotto da Roberto Vicaretti è stato sostituito da un film e il motivo era stato preannunciato in un tweet ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 5 agosto 2021) Roberto Vicaretti,Lo spettro del Coronavirus non abbandona le produzioni televisive nemmeno in. Del resto, se è vero che la tv è lo specchio del Paese, anche per gli addetti ai lavori del piccolo schermo l’attenzione anti-contagio deve rimanere altissima. Ne sanno qualcosa quelli di, che oggi non sono andati in onda e non lo faranno nemmeno domani proprio a causa di un caso di positività all’interno dello staff. Stamane ild’attualità condotto da Roberto Vicaretti è stato sostituito da un film e il motivo era stato preannunciato in un tweet ...

Advertising

Italia_Notizie : Agorà Estate, stop alla messa in onda: “Covid all’interno dello staff” - FQMagazineit : Agorà Estate, stop alla messa in onda: “Covid all’interno dello staff” - caterinabini : ??Attenzione?? A causa di un caso di positività al #Covid all’interno dello staff di #Agorà, domani la trasmission… - ViscontiLuna : RT @tempoweb: 'Fenomeno molto preoccupante'. #Zingaretti non sa che pesci prendere sull'attacco #hacker @giadinagrisu #regionelazio #vaccin… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Fenomeno molto preoccupante'. #Zingaretti non sa che pesci prendere sull'attacco #hacker @giadinagrisu #regionelazio #vaccin… -