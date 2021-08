Laila El Harim, i sospetti sul blocco «solo manuale» del macchinario che l’ha uccisa. Il compagno: «Stavamo per sposarci» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non è stata una fatalità. La tragedia che ieri mattina presto, 3 agosto, ha colpito l’operaia Laila El Harim poteva essere evitata, come racconta al Corriere della Sera Massimo Tassinari, segretario del comparto Cgil che è subito intervenuto sul posto. Ora la Procura ha aperto un fascicolo – l’ipotesi di reato è di omicidio colposo – per capire la dinamica precisa dei fatti, e ha sequestrato la macchina da lavoro. Le indagini saranno affidate ai carabinieri del Reparto Provinciale che collaborano con gli ispettori dell’ufficio del Lavoro della Asl. La donna, 40 anni, è stata dilaniata dalle ferite provocate dalla fustellatrice dentro la quale è rimasta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non è stata una fatalità. La tragedia che ieri mattina presto, 3 agosto, ha colpito l’operaiaElpoteva essere evitata, come racconta al Corriere della Sera Massimo Tassinari, segretario del comparto Cgil che è subito intervenuto sul posto. Ora la Procura ha aperto un fascicolo – l’ipotesi di reato è di omicidio colposo – per capire la dinamica precisa dei fatti, e ha sequestrato la macchina da lavoro. Le indagini saranno affidate ai carabinieri del Reparto Provinciale che collaborano con gli ispettori dell’ufficio del Lavoro della Asl. La donna, 40 anni, è stata dilaniata dalle ferite provocate dalla fustellatrice dentro la quale è rimasta ...

