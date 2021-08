Marcell Jacobs batte i Ferragnez: la famiglia social del neo campione olimpico (Di martedì 3 agosto 2021) La coppia ha numerosi follower che li seguono e che si complimentano con loro. Un vero successo anche online. In questi giorni si parla molto di lui. Marcell Jacobs è… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 3 agosto 2021) La coppia ha numerosi follower che li seguono e che si complimentano con loro. Un vero successo anche online. In questi giorni si parla molto di lui.è… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - danyvale8827 : RT @mocciosvs: se non vi vaccinate marcell jacobs vi insegue con la siringa in mano - LuigiBevilacq17 : RT @riotta: Sospettare Marcell Jacobs di doping senza prove è scorretto. Parlare di doping, piaga che ha portato alla squalifica di paesi e… -