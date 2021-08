Buongiorno dalla Borsa 3 agosto 2021 (Di martedì 3 agosto 2021) (TeleBorsa) – A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.838,16 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 14.963,62 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,50%, con chiusura a 27.641,8 punti. Ottima performance per Shenzhen (+2,25%), che archivia la giornata a 14.798,2 punti. Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,17%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,05%; si muove in modesto rialzo Parigi, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Tele) – A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.838,16 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 14.963,62 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,50%, con chiusura a 27.641,8 punti. Ottima performance per Shenzhen (+2,25%), che archivia la giornata a 14.798,2 punti. Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,17%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,05%; si muove in modesto rialzo Parigi, ...

