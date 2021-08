Scuola | torna l’incubo della Dad | il disastroso Bianchi fa rimpiangere persino la Azzolina

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 agosto 2021) A settembre tutti ain presenza. Davvero? Il governo lo promette solennemente. Draghi ne è sicuro, Speranza è pronto a scommetterci. Peccato che il ministro dell’Istruzione Patrizioancora dorma. Nessuno conosce i dettagli misteriosi del suo piano per archiviare lo spauracchioDad., il disastro di. Tutto fermo Governatori, presidi, insegnanti e studenti tutti appesi. Nessun sa nulla di nuove regole e distanziamenti nelle aule. Per non parlare dei trasporti pubblici. Mentresi dedica ogni giorno a lanciare appelli a docenti e ragazzi perché si ...