Roma | in Conference League sarà sfida a Trabzonspor o Molde

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il primo sorteggio europeo dellatargata Mourinho non sorride ai capitolini: Norvegia o Turchia per i play-off diLa prima veradi José Mourinho scenderà in campo il 19 agosto nell’andata del play-off di: tutt’altro che fortunato il sorteggio per i capitolini. Ad affrontare i giallorossi, infatti,la vincente tra, due compagini tra le più arcigne della terza competizione Uefa. Da un lato la quarta classificata della Superliga turca, dietro a Besiktas, ...

...la fase a gironi della neonataLeague . Sulla strada dei giallorossi la vincente - appunto - di Trabzonspor - Molde : andata il 19 agosto in trasferta, ritorno il 26 all' Olimpico ., ...Lasfiderà la vincente tra il Trabzonspor e il Molde nel playoff per accedere alla fase a gironi diLeague, la terza competizione europea organizzata dalla Uefa. I giallorossi ...Il debutto in Conference League non sarà morbido come qualcuno sperava: nel preliminare della nuova coppa alla Roma toccherà affrontare la vincente della sfida tra Trabzonspor e Molde che si scoprirà ...