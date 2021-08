Renzi: “Che bello lo sport, che bella l’Italia” (Di lunedì 2 agosto 2021) La pandemia ci ha strappato il contatto fisico: anche per questo siamo più sensibili agli abbracci. E io credo che le immagini più belle di questo 2021 italiano siano gli abbracci tra Mancini e Vialli e tra Tamberi e Jacobs. Abbracciarsi per vincere, certo. Ma anche abbracciarsi per vivere. Che bello lo sport, che bella l’Italia L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 2 agosto 2021) La pandemia ci ha strappato il contatto fisico: anche per questo siamo più sensibili agli abbracci. E io credo che le immagini più belle di questo 2021 italiano siano gli abbracci tra Mancini e Vialli e tra Tamberi e Jacobs. Abbracciarsi per vincere, certo. Ma anche abbracciarsi per vivere. Chelo, cheL'articolo L'Opinionista.

