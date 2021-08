Inseguimento a squadre: due record italiani e domani caccia alle medaglie (Di lunedì 2 agosto 2021) Si apre molto bene la settimana della pista olimpica al velodromo di Izu per l'Italia, con due record italiani e dunque due prove molto incoraggianti dei nostri due quartetti, soprattutto quello ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) Si apre molto bene la settimana della pista olimpica al velodromo di Izu per l'Italia, con duee dunque due prove molto incoraggianti dei nostri due quartetti, soprattutto quello ...

Advertising

Eurosport_IT : FAVOLOSE: È RECORD ITALIANO ??? Gran bel lavoro delle azzurre nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre fem… - DonadioRoberta : Ma com'è possibile che io abbia eurosport su prime e comunque non riesca a vedere cose come le premiazioni (esempio… - Bertolca10 : Non sono da meno le donne dell'inseguimento a squadre: con 4'11'666 stabiliscono il nuovo record italiano con il lo… - bikechannel_ : Ottima prima giornata nel ciclismo su pista per i nostri colori ?????? I due quartetti azzurri dell’inseguimento a sq… - kenarratore : RT @Ciclignorante: Le semifinali dell’inseguimento a squadre di domani: ??ore 8.51 #Ita - #Ger ??ore 9.35 #Ita - #Nzl #CyclingTrack -