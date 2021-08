Advertising

giuseppeMI1998 : Tokyo, l'incubo della scherma italiana: «Ormai il mondo ci ha presi» - infoitsport : Tokyo, l'incubo della scherma italiana: «Ormai il mondo ci ha presi» - laregione : A Tokyo è record di contagi. La Cina rivede l'incubo Wuhan - infoitsport : Tokyo 2020 vela, Camboni: 'È un incubo. Dura pensare di ricominciare da capo' - zazoomblog : Tokyo 2020 vela Camboni: “È un incubo. Dura pensare di ricominciare da capo” - #Tokyo #Camboni: #incubo. #pensare -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo incubo

- Un altro clamoroso disastro della scherma italiana nell'ultima gara delle Olimpiadi di: la squadra del fioretto maschile, composta da due siciliani, è stata subito eliminata. Nei ...... da sempre punta di diamante dello sport italiano alle Olimpiadi: 'Per me - continua Avola - è stato un. Non pensavo di chiudere in questa maniera'. E' d'accordo, tristemente, anche Alessio ...È nuovo record di contagi a Tokyo, sono 4mila i casi registrati nella città dei gioch in sole 24 ore e anche in Cina Wuhan rivede l'incubo del Covid a causa dalla variante Delta.Secondo i dati degli organizzatori delle Olimpiadi, sono 18 i nuovi contagi Covid legati ai Giochi, tra cui un atleta del Villaggio Olimpico.