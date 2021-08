Serie B, è offerta record: 10 milioni per il bomber (Di domenica 1 agosto 2021) Una vera e propria offerta record. Ben 10 milioni di euro per il cartellino di un solo giocatore in Serie B, sono un'eccezione degna di nota. Basti pensare che molte squadre in cadetteria hanno un budget per la costruzione dell'intera squadra molto inferiore alla metà di questa cifra. Si tratta del Monza, società pronta a fare questo sforzo economico. Nonostante l'arrivo di Patrick Ciurria (già oggi visite mediche e, forse, l'ufficializzazione), l'Amministratore Delegato Adriano Galliani spinge per regalare a Giovanni Stroppa il suo pupillo: Messias, attaccante del Crotone, che il mister ha già avuto in squadra a Crotone. ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 1 agosto 2021) Una vera e propria. Ben 10di euro per il cartellino di un solo giocatore inB, sono un'eccezione degna di nota. Basti pensare che molte squadre in cadetteria hanno un budget per la costruzione dell'intera squadra molto inferiore alla metà di questa cifra. Si tratta del Monza, società pronta a fare questo sforzo economico. Nonostante l'arrivo di Patrick Ciurria (già oggi visite mediche e, forse, l'ufficializzazione), l'Amministratore Delegato Adriano Galliani spinge per regalare a Giovanni Stroppa il suo pupillo: Messias, attaccante del Crotone, che il mister ha già avuto in squadra a Crotone. ...

Advertising

demomelek : ???? È stato anche rivelato che Demet Özdemir ha ricevuto un'offerta per la serie da Ay Yapim e BKM durante le ripre… - superrobo29 : @fede_spi @RickyTrevisani Sky senza serie A é alla frutta, l’ offerta tv é scarsa per il prezzo richiesto, si ripete, si ripete , si ... - vanda235 : @daus28762108 @Gimax38 @chluigi64 19,90 per la serie A e champions mi sembra ottima offerta, poi a fine stagione va… - vanda235 : @Gimax38 @chluigi64 Io ho fatto tim vision è un’ottima offerta con tutto il campionato e la champions con Infinity.… - Spazio_Napoli : Può lasciare il Napoli: arrivata un'offerta da un club di Serie B! I dettagli -