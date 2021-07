Salerno, con “Urbanscape” modello nazionale di architettura (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno e la sua trasformazione urbanistica sono i grandi protagonisti di ”Urbanscape Salerno”, la prima guida sull’architettura contemporanea realizzata da Emila Antonia De Vivo, architetto ed urbanista. Il volume presentato a Roma nell’ambito del Festival dell’architettura scopre, pagina dopo pagina, alcune delle opere più importanti che hanno cambiato il volto della città di Salerno: dal porto alla spiaggia di Pastena e Mercatello, il parco Pinocchio, la stazione ferroviaria senza dimenticare la Ciittadella giudiziaria, Il Grand Hotel, il Crescent e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoe la sua trasformazione urbanistica sono i grandi protagonisti di ””, la prima guida sull’contemporanea realizzata da Emila Antonia De Vivo, architetto ed urbanista. Il volume presentato a Roma nell’ambito del Festival dell’scopre, pagina dopo pagina, alcune delle opere più importanti che hanno cambiato il volto della città di: dal porto alla spiaggia di Pastena e Mercatello, il parco Pinocchio, la stazione ferroviaria senza dimenticare la Ciittadella giudiziaria, Il Grand Hotel, il Crescent e ...

