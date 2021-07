Preghiera di guarigione al Preziosissimo Sangue di Gesù – 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Il Preziosissimo Sangue di Gesù è tesoro celeste, perché è la sua vita data per la nostra salvezza. Recitiamo questa Preghiera oggi 31 luglio Il Vangelo descrive come “uno dei soldati colpì il costato con la lancia e subito ne uscì Sangue e acqua” (Gv 19,34). Inoltre San Giovanni nella sua lettera esclama: “egli è L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 31 luglio 2021) Ildiè tesoro celeste, perché è la sua vita data per la nostra salvezza. Recitiamo questaoggi 31Il Vangelo descrive come “uno dei soldati colpì il costato con la lancia e subito ne uscìe acqua” (Gv 19,34). Inoltre San Giovanni nella sua lettera esclama: “egli è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

