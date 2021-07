Lombardia zona bianca sabato 31 e domenica 1 agosto: niente coprifuoco, ristoranti aperti al chiuso (Di sabato 31 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Weekend di zona bianca per la Lombardia. Negli ultimi giorni i numeri, sia dei ricoverati in terapia intensiva sia quelli ricoverati non in terapia intensiva, si sono mantenuti praticamente stabili. “In Lombardia solo l’8% delle persone, pari a 123 cittadini, si sono presi il virus con la variante Delta nonostante la doppia dose di vaccino. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 31 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Weekend diper la. Negli ultimi giorni i numeri, sia dei ricoverati in terapia intensiva sia quelli ricoverati non in terapia intensiva, si sono mantenuti praticamente stabili. “Insolo l’8% delle persone, pari a 123 cittadini, si sono presi il virus con la variante Delta nonostante la doppia dose di vaccino. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Advertising

CarieriF : RT @BrianoGianluca: Zona rossa: Sicilia, Sardegna. Zona arancione: Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna… - BrianoGianluca : Zona rossa: Sicilia, Sardegna. Zona arancione: Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Rom… - Gudhrun : @noitre32 @Bbaldu Lombardia: per ecografia addome superiore prima data disponibile, nella mia zona, marzo 2022. Un… - scastelas : @Lucrezi97533276 Io, in Lombardia, sono 2 anni e mezzo che non ho un medico di base. Mandano sostituti neolaureati… - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Traffico - Tangenziale Ovest ?????? Forti code tra Svincolo Baggio-Cusago: Via Zurigo-Zona Ind. e Allaccia… -