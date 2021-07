Saipem | contrasto al cambiamento climatico al centro della strategia di sostenibilità

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ammessa dal 2016 allo United Nation Global Compact; ‘sector leader’ nel 2020 secondo il Dow Jones Sustainability Index; Gold Class Medal 2020 nell’S&P Susuainability Yearbook; inclusa dal 2010 nel Ftse4Good Series Index. Riconoscimenti importanti per un’attività, quella di, che pone al cuoredila creazione di valore sostenibile. Attiva in un settore ad alto impatto come quello energetico, oggi chiamato a rinnovarsi ed evolvere per guidare ilha come primo caposaldopropriail ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saipem contrasto

Adnkronos

... ma ha poi cambiato segno dopo i primi scambi, con dati macro in: le vendite al dettaglio ... Tra i petroliferi i titoli peggiori sono Tenaris - 2,83% e- 1,59%. Frana anche la sponda ...... incon l'apparente ritorno al keynesismo". In coda Dopo quasi sei mesi, invece, si ... in sostituzione di Francesco Caio, nel frattempo diventato ad di. Mentre è stata erogata la ...Roma, 30 lug. – (Adnkronos) – Ammessa dal 2016 allo United Nation Global Compact; ‘sector leader’ nel 2020 secondo il Dow Jones Sustainability Index; Gold Class Medal 2020 nell’S&P Susuainability Year ...Diversi i progetti in cantiere a Ravenna per contrastare i cambiamenti climatici: dalle rinnovabili all'assorbimento della Co2, anche per il futuro la città romagnola si candida a protagonista del set ...