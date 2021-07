Amanda Knox critica il nuovo film di Matt Damon, Stillwater: "Stanno lucrando sulla mia storia" (Di venerdì 30 luglio 2021) Amanda Knox ha recentemente scelto Twitter per criticare il nuovo film di Matt Damon, Stillwater, accusando il regista e i produttori di lucrare ingiustamente sulla storia della sua vita. Amanda Knox si è scagliata contro Stillwater, il nuovo film con Matt Damon diretto da Tom McCarthy, sostenendo che la pellicola tragga impropriamente profitto dalla sua storia, che è stata definita dai ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021)ha recentemente scelto Twitter perre ildi, accusando il regista e i produttori di lucrare ingiustamentedella sua vita.si è scagliata contro, ilcondiretto da Tom McCarthy, sostenendo che la pellicola tragga impropriamente profitto dalla sua, che è stata definita dai ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Amanda Knox critica il nuovo film di Matt Damon, Stillwater: 'Stanno lucrando sulla mia storia'… - lenaslibra : RT @dinalalampa: Amanda Knox, nonostante tutto quello che è successo, si permette tutt'ora di fare battute e, soprattutto, LUCRARE sulla mo… - lenaslibra : quanto ribrezzo mi fa amanda knox, pensare che si sia fatta una carriera su una tragedia e che tutti sappiamo come stanno realmente le cose - lenaslibra : RT @exilegallavich: gli americani sono proprio stupidi e uno dei motivi è che non si accorgono del modo in cui amanda knox strumentalizza l… -