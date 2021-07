Puglia, vaccini possibili anche in farmacia (Di giovedì 29 luglio 2021) Bari - La giunta regionale ha approvato oggi una delibera per recepire l'Accordo Quadro nazionale tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 luglio 2021) Bari - La giunta regionale ha approvato oggi una delibera per recepire l'Accordo Quadro nazionale tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte ...

Advertising

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che, con oltre 80 punti su 100, Lazio, Lombardia e Puglia sono le tre… - Ruffino_Lorenzo : Scarseggiano i vaccini per le prime dosi. Sono sostanzialmente finite le dosi Pfizer in Lombardia, Marche e Veneto… - Borderline_24 : Puglia, vaccini #Covid anche in #Farmacia: c'è l'ok della Regione - Telebari : Covid, Lopalco: 'In Puglia variante Delta in 80% delle infezioni. Efficacia vaccini eccezionale' - #Bari #Notizie -… - cosettaraguso : RT @RegionePuglia: #LaPugliativaccina #29luglio 4.675.830 dosi di #vaccinoanticovid somministrate sino ad oggi in #Puglia. Le dosi sono il… -