LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jessica Rossi e Stanco in lotta per la finale! La portabandiera e De Filippis rischiano (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.21 Anche Alessandra Perilli sin qui perfetta con 9 piattelli vincenti su altrettanti colpiti. 04.18 Tre serie perfette per Jessica Rossi sin qui per un 15/15 totale e il momentaneo sesto posto. 04.15 10/10 sin qui per Jessica Rossi che ha cominciato la quinta e decisiva serie per accedere alle finali. 04.12 Si conclude qui la quarta serie maschile: Mauro De Filippis è 20esimo dopo i turni degli altri tiratori. Dal secondo al nono sono tutti a 98 punti. 04.07 Mauro De Filippis vicino a chiudere in 17esima ...

