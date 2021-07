Il tifoso inglese rosica | folli insulti agli italiani

Advertising

eleitaliana : RT @sportmediaset: #Euro2020, un tifoso inglese scrive all'ambasciata italiana a Londra: 'F... you' #SportMediaset - sportmediaset : #Euro2020, un tifoso inglese scrive all'ambasciata italiana a Londra: 'F... you' #SportMediaset - Riccamart1957 : Direi che con il passare del tempo si sono accorti di essere stati inferiori.. - paola_zadra : @Martin_D18E Io sto pensando a quell'ormai famoso tifoso inglese che si è fatto tatuare la coppa e la scritta 'it's coming home '... - bastaaadesso : @Viveredi_ansia È stata ispirata dal tifoso inglese agli europei -

Ultime Notizie dalla rete : tifoso inglese

Sport Mediaset

"La partita è truccata, avete vinto grazie a violenza, intimidazione e trucchi. Non sapete come giocare un match in modo sportivo...." . Recita così la lettera di uninviata all' ambasciata italiana , prima di perdersi in un crescendo di insulti e castronerie. Nonostante siano passate due settimane da quella notte indimenticabile per il calcio ...... credo fu importante anche il fatto che io sapessi cantare in; all'epoca era quasi ... grazie al calcio; c'è il derby Roma - Lazio, illaziale Vincenzo Paparelli viene colpito a morte con ...I tifosi inglesi non hanno ancora accettato la sconfitta di Wembley. L'ambasciata italiana a Londra si è vista recapitare una lettera piena di insulti ...Due settimane dopo la fine di Euro 2020, la rabbia non è ancora passata. Per questo motivo un tifoso inglese ha spedito una lettera all'ambasciata italiana a Londra, riempiendola di insulti per la vit ...