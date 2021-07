Advertising

SkySportF1 : F1, il GP d'Italia aperto al pubblico: a Monza il 50% della capienza #SkyMotori #F1 #Formula1 #Monza - AgnolettoF : Se vincessi il superenalotto riuscirei quasi a permettermi un biglietto per il Gp d'Italia a Monza #F1 - scuroscuroscuro : RT @perchetendenza: 'Monza': Per i commenti sui prezzi dei biglietti del Gran Premio d'Italia, che partono da 76 euro per il venerdì, da 13… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Gp Italia a Monza aperto al pubblico al 50% della capacità - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Gp Italia a Monza aperto al pubblico al 50% della capacità -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Monza

... segnando anche il gol qualificazione in Coppacontro il Genoa. In questa stagione è ... Resta in ogni caso a rischio il Trofeo Berlusconi del 31 luglio acontro i padroni di casa: decisivi ...Il GP d'sarà aperto al pubblico con il 50% della capacità. C'è l'annuncio ufficiale via twitter dell'Autodromo brianzolo: ammessi i tifosi con green pass o test molecolare negativo. Per la gara ...GP di Monza, infuria la polemica sui social dopo la messa in vendita dei biglietti per assistere al prossimo Gran premio d'Italia.Annuncio vendita BMW X4 xDrive20d Msport usata del 2016 a Monza, Monza e Brianza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...