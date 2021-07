Tunisia | stretta di Saied | rimossi venti alti funzionari governativi

Advertising

LianaMistretta : RT @Radio1Rai: “Chi parla di colpo di Stato dovrebbe tornare a scuola e leggersi la Costituzione”. Così il presidente della #Tunisia #KaisS… - GBonini50 : RT @deboraDDI: #Tunisia la stretta su #Ennhada #fratellimusulani #covid le iniziative del presidente Kais Saied ??licenzia il Primo Minist… - deboraDDI : #Tunisia la stretta su #Ennhada #fratellimusulani #covid le iniziative del presidente Kais Saied ??licenzia il Pri… - ZitelleArturo : RT @nancyporsia: Assaltato dalla polizia l'ufficio di Al Jazeera a #Tunisi. Molti in #Tunisia sono contenti di questa stretta su #Ennhada e… - giovcusumano : RT @nancyporsia: Assaltato dalla polizia l'ufficio di Al Jazeera a #Tunisi. Molti in #Tunisia sono contenti di questa stretta su #Ennhada e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia stretta

Rai News

La, che gli oppositori chiamano "golpe", è arrivata dopo giorni di proteste contro il ... "Stiamo assistendo a una delle situazioni più minacciose nella storia della", ha detto Saied in ...Leggi Anche Germania, governo verso una nuova: 'Restrizioni per i non vaccinati, il tampone ... Una tattica sicuramente agevolata dalla grave crisi economica che lasi trova ad ...Il presidente della Tunisia, Kais Saied, non è un politico, è un tranquillo professore di Diritto costituzionale all’Università ...Entornointeligente.com / TUNISI. â?” “Non voglio vedere neanche una goccia di sangue”. Il presidente tunisino Kais Saied chiede di mantenere “la calma, di non cedere alle provocazioni”, promete mil ri ...